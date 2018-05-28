"Light Selami" geri mi dönüyor?

Arka Sokakların Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın Çocuklar Duymasın'daki "Light Selami" rolüne geri döneceği iddia edildi.

Güncellenme 28 Mayıs 2018 14:33

Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümünde Tuna ve Gönül'ün araları bozuluyor. Bunun nedeni ise yıllar önce diziden ayrılan Selami. Bu olay sonrası seyircinin aklına "Selami karakterini canlandıran Özgür Ozan, diziye geri mi dönüyor?" sorusu geldi.

Selami geri mi gelecek?

Ekranların en uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın 43. bölümünün fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Tuna ve Gönül Selam yüzünden tartışamaya giriyor. Tartışmanın sebebi ise Selami'nin genç bir sevgili bulması. Gönül, eski eşinin evine gelebileceğini söylerken Tuna itiraz edip "O adam bu eve gelemez" diye karşılık veriyor. Gönül, "Gelecek, diyorum!" deyip son noktayı koyuyor.

Bu gelişme sonrası "Selami karakterini canlandıran Özgür Ozan, diziye geri mi dönüyor?" sorusu akıllara geldi.

Arka Sokaklar’da kanser oldu

Şu an Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ı canlandıran Özgür Ozan, Son bölümlerde kanser hastalığına yakalanan Hüsnü Çoban, bunu hem iş arkadaşlarından hem de ailesinden saklıyordu. Bu durumu öğrendiklerinde ise büyük hüzne boğuldular. Herkes Hüsnü Çoban'ın akıbetini merak ederken bu gelişme Çocuklar Duymasın iddialarını da güçlendirdi.