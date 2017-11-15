Libya'da gündeme damga vuran köle pazarı

Arap Baharı'nın kilit ülkelerinden olan Libya, Kaddafi'nin devrilmesiyle adeta bir köle pazarına döndü.

Güncellenme 15 Kasım 2017 13:35

Libya, devrik lider Muammer Kaddafi zamanında Kuzey Afrika'nın en önemli ve en kuvvetli ülkelerinden biriydi. Sahip olduğu bölgesel güç bir çok ülkeyi dize getirebilecek boyuttaydı. Ancak arap devrimi sonrası bu durum aksine döndü, yüzyıllar öncesinde kurulan köle pazarları yine meydanlardaki yerini aldı.

Libya'da insanlık ayıbı

Yüzyıllar öncesinden kalmış gibi duran bu görüntüler maalesef 2017 yılına ait.

ABD'li CNN International televizyonu, Libya'da yaşanan bu dramı görüntülemek için Trablus'a gitti. Pazarın bulunduğu alana gelen ekip, açık artırmada satılan insanları görüntüledi. Müzayede gibi yapılan ve en yüksek teklifi veren kişiye satılan siyahiler köle muamelesi görüyor.

Çiftlik işleri için büyük erkek

Pazarda satılan insanların fiyatları 400 dolardan başlıyor. Kölelerden birinin Nijeryalı olduğu duyuluyor. "Çiftlik işleri için iri yarı büyük erkek." sözleriyle satılan genç adam kendisine alıcı arıyor.

Kaddafi sonrası köle pazarı Libya

Köle pazarında satılan göçmenlerin çoğu Nijerya, Mali, Gana, Nijer gibi ülkelerden kaçarak Avrupa'ya sığınmaya çalışanlar. Avrupa'ya gitme vaadiyle dolandırılarak buraya düşen siyahiler köle olarak satılıyor.

Kaddafi zamanında refah seviyesi oldukça yüksek bir ülke olan Libya, Kaddafi sonrasında çıkan bu görüntüler ile "Köle pazarına döndü" yorumlarına neden oldu