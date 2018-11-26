LGS'de öğrencileri sevindirecek değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS'nin tarihini 1 Haziran 2019 olarak güncelledi ve sınavın sayısal alanını 20 dakika uzattı.

Güncellenme 26 Kasım 2018 10:13

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihini 1 Haziran 2019 olarak değiştirdi. Ayrıca sınav süresinde de değişiklik yapıldı.

LGS’de sayısal alan oturumu süresi 20 dakika uzatıldı. 50 sorundan oluşan sözel alan süresinin 75 dakika; 40 soruluk sayısal alan süresinin 80 dakika olduğu belirtildi.

MEB daha önce örnek LGS sorularını yayınlamış, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da yaptığı açıklamada, "Çocuklar birden bire sürpriz sorularla sınavda karşılaşmayacak. Onlara 'Ezberleyerek, yaprak test çözerek bir şey yapamazsınız' mesajını vermeye çalışıyoruz" demişti.