Leyla'nın ölüm nedeni belli oldu!

18 gündür kayıp olan ve dün akşam cansız bedenine ulaşılan Leyla Aydemir'in otopsi sonuçları açıklandı.

Güncellenme 03 Temmuz 2018 10:31

Ağrı Valisi Süleyman Alban, Ramazan Bayramı'nda kaybolduktan sonra dün cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir hakkında açıklama yaptı. Otopsi sonuçlarını açıklayan Vali, küçük Leyla'nın aç bırakılarak öldürüldüğünü ve istismar ile tecavüz izlerine rastlanmadığını söyledi.

Ölüm nedeni; aç bırakılmak

Kaybolmasından 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir'in otopsi sonuçları hakkında açıklama yapan Vali Elban, otopsi ve değerlendirmeler neticesinde Leyla'nın kaybolduktan sonra 8-10 gün içerisinde ölmüş olduğu sonucuna varıldığını, daha sonra da bir yerde bekletildiğini, bulunmasından 2-3 gün önce de, bulunduğu suyun içerisine bırakıldığını, ölüm nedeninin aç bırakılması olduğunu ifade etti.

İstismar yok

Leyla'nın açlık nedeniyle öldüğünü, çocuğun cesedinde herhangi bir darp, yaralama izinin mevcut olmadığını belirten Vali, bu süre zarfında herhangi bir vahşi hayvan tarafından yaralamanın da söz konusu olmadığını, herhangi bir istismar ve tecavüz emaresinin de olmadığını belirtti.

Leyla’yı kim kaçırdı?

Cinayetle ilgili bazı ipuçları olduğunu belirten Vali Elban, çalışmaların devam ettiğini, savcılığın olayın üzerinde çok yoğun bir değerlendirmesi olduğunu, Leyla'nın kaçırıldığını söyledi.