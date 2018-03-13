Lens İstabul'da 307 bin TL'den başlayan fiyatlarla yüzde 10 indirim avantajı

İstanbul Anadolu Yakasının yüksek kazanç sağlayan projesi Lens İstanbul'da cazip ödeme koşulları ile daire sahibi olma fırsatı sunuluyor.

Güncellenme 13 Mart 2018 11:51

İstanbul Anadolu Yakası Kurtköy lokasyonunda Lens Yapı tarafından inşa edilen Lens İstanbul projesinde peşin alımlarda 307 bin TL’den başlayan fiyatlar sunuluyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na çok yakın mesafede konumlandırılan Lens Yapı projesi Lens İstanbul’da peşin alımlarda daire fiyatları 307 bin TL’den başlangıç gösteriyor.

Avantajlı lokasyonu ve 5 yılda yatırımcısına yüzde 129 kazanç sağlamasıyla dikkat çeken Lens İstanbul’da 5 blokta bin 162 adet daire ve 30 bin metrekare alana yayılmış 85 adet de ticari alan yer alıyor.

Hem yaşam hem alışveriş merkezi

Aydınoğlu Grup, Renium Yapı, Egal İnşaat, Mah İnşaat’ın ortaklığıyla kurulan Lens Yapı, Kurtköy-Sabiha Gökçen Havalimanı’na yürüme mesafesinde bulunan Anadolu Yakası’nın en büyük konut projesi Lens İstanbul ile konut yatırımcısının yüzünü güldürüyor. 33 bin metrekarelik bir arsada 200 bin metrekarelik inşaat alanı üzerinde yükselen, 5 blokta bin 162 dairenin bulunmasının yanı sıra 30 bin metrekare alana yayılan 85 adet ticari alanıyla dikkat çeken Lens İstanbul hem yaşam hem de alışveriş fırsatını bir arada sunuyor.

Teslimler 2018 sonunda

Semt dükkanları, restoranları, kafeleri ve spor merkeziyle mahalle kültürünün yansıması olan Lens Çarşı’da, konut sahipleri zamandan kaybetmeden bütün ihtiyaçlarını burada karşılayabilecekler. Kapalı AVM’lere hapsolmadan alışverişin tadını çıkarabilecekler. Tam 1,5 milyar TL’lik yatırım bedeliyle hayat bulan ve 2018 sonunda teslim edilecek Lens İstanbul projesinin en büyük avantajı ise çarşının içerisinden çıkan metro durağı. Kadıköy ve Üsküdar metrosunu birbirine entegre eden Kurtköy metrosu sayesinde rahatlıkla Kadıköy’e hatta, Avrupa Yakası’na bile geçebilmek mümkün.

Yüzde 50 peşin yüzde 50 teslimde ödeme imkânı

Kurtköy Yenişehir bölgesinde Osmanlı Bulvarı hattında, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın hemen karşısında, metro durağının tam üzerinde yer alan geniş peyzajıyla dikkat çeken Lens İstanbul’da, yürüyüş parkuru, kreş, hobi bahçesi, sauna, 3 katlı kapalı otopark, SPA ve fitness salonu gibi spor ve sosyal yaşam alanları da yer alıyor. Daire brüt metrekarelerinin 66,08 ila 359,47 değiştiği Lens İstanbul’da herkesin cebine uygun çeşit çeşit ödeme planları hazırlandı. Bu ödeme planlarından en etkili olan ise yüzde 10 indirime ek, yüzde 50 peşin yüzde 50 teslimde ödeme imkânı. Peşin alımlarda ise 1+1 dairelerin fiyatları 307 bin TL’den başlıyor.

Yüzde 50 peşin yüzde 50 teslimde ödeme, yüzde 10 indirim kampanyası fiyat listesi: