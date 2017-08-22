Leke karşıtı diş macunları hakkında uyarı: Kalıcı leke bırakabiilir!

Leke çıkarmak için kullanılan diş macunlarının, dişlerde kalıcı lekeye neden olabileceği açıklandı.

Güncellenme 22 Ağustos 2017 21:25

Leke çıkarıcı diş macunlarını çok sık kullanılmaması gerektiğini belirten Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Çünkü bu macunlar bir süre sonra dişte aşınmalara ve çiziklere neden olabilir” dedi.

Dişlerdeki lekelenmeler hakkında bilgi veren Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Dişlerimiz bazen doğuştan bazen de günlük alışkanlıklarımıza ve yediğimiz, içtiğimiz gıdalara bağlı olarak renklenebilir. Eğer dişlerimiz doğuştan lekeli ise bunun için birçok tedavi yöntemi vardır. Lekelerin koyu tonları beyazlatma materyalleri ile açılabilir veya bu dişlere bonding uygulaması yapılarak lekeler ortadan kaldırılabilir. Eğer dişlerimiz sonradan renklendiyse, yediğimiz, içtiğimiz gıdalar dişlerde sararmaya veya kahverengi lekelere sebep olduysa; öncelikle dişlerimiz diş hekimi tarafından temizlenir. Ardından da ihtiyaç varsa daha derin bir temizlik işlemi olan bleaching-diş beyazlatma işlemi yapılabilir” diye konuştu.



ÇAYDAN SONRA BİR BARDAK SU İÇİN



“Dişlerimizin sararmasını önlemek için renklendirici gıdalar tüketildikten sonra ağzımızın bol su ile çalkalanması mutlaka faydalı olacaktır” diyen Kökdemir şu uyarıda bulundu:



“Kahve veya çay gibi renklendirici içeceklerden sonra, bir bardak su içilmesi; renklendirici maddenin ağız ortamından uzaklaşmasını sağlar. Bunun dışında beyazlatıcı diş macunları da ara ara kullanılabilir. Ancak beyazlatıcı macunlarından farklı olan leke çıkarıcı diş macunlarını çok sık kullanmamak gerekir. Çünkü bu macunlar bir süre sonra dişte aşınmalara veya çiziklere neden olabilir. Bu da dişin daha kısa sürede renklenmesine veya leke tutmasına sebep olur.”



BEYAZ PEYNİR ÇÜRÜK OLUŞUMUNU AZALTIR



“Eğer dişlerimizi fırçalayamayacağımız bir ortamdaysak veya diş fırçamız yanımızda değilse; o zaman ağzımızın mutlaka su ile çalkalanması veya son gıda olarak beyaz peynir yenmesi çürük oluşumunu azaltıcı etki gösterir” ifadesini kullanan Kökdemir, “Ancak dişlerin fırçalanmıyor olması bir süre sonra diş eti hastalığına yol açar. Bu nedenle diş fırçalamanın yerini başka hiçbir yöntem tam anlamıyla tutamaz. Dişlerin mümkünse her öğünden sonra fırçalanması gerekir” dedi.

NTV