La Liga'dan Barçalı yıldıza caza!

Girona ile oynanan maçta kendisine zorla sarı kart verdirmek isteyen Barcelonalı yıldız oyuncu Luis Suarez'e ceza verileceği açıklandı.

Güncellenme 28 Şubat 2018 12:27

La Liga'nın lider takımı Barcelona'nın geçen hafta Girona'yı 6-1 mağlup ederken Luis Suarez'in bilerek sarı kart gördüğü iddiası çok konuşulmuştu. Rakibinin formasını çeken oyuncu, sarı kart görerek Las Palmas maçını cezalı geçirip, Atletico Madrid maçını kaçırmamak istemiştiği iddia edilmişti. Girona maçında adeta sarı kart görmek için özel çaba sarf eden Suarez için La Liga Başkanı Tebas açıklama yaptı.

5. sarı kartını almak istedi

Başkan Javier Tebas, Uruguay asıllı oyuncunun ceza alması gerektiğini, Suarez'in ceza almak için uğraştığı için ceza alması gerektiğini, 5. sarı kartını alarak önemli bir maç öncesi cezasını temizlemek istediğini, ligin isteğinin bu olmadığını, amaçlanılanın tersine hareketlerde bulunduğunu ve kendisinin Suarez'in ceza alması için uğraşacağını söyledi.

Pep Guardiola'ya Katalanya uyarısı

Tabas ayrıca, Katalanya bağımsızlığını desteklediği için maçlara sarı kurdele ile çıkan Pep Guardiola'yı da uyararak, Guardiola'nın yaptığı bu şey yüzünden cezalandırılması gerektiğini, futbolun ve siyasetin bir arada olamayacağını belirtti.