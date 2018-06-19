La Casa De Papel'e Türk dopingi!

Dünyaca ünlü dizi La Casa De Papel'in yeni jenerik müziği DJ Burak Yeter tarafından hazırlandı.

Güncellenme 19 Haziran 2018 17:23

Netflix'in dünyaca ünlü popüler dizisi "La Casa De Papel"in yeni jenerik müziği DJ Burak Yeter tarafından hazırlandı.

Konuya dair yapılan açıklamada, 2016 yılında çıkardığı "Tuesday" adlı parçayla uzun süre gündemde kalan Yeter, bir soygun hikayesi üzerine kurulu olan dizinin yeni aranjesini 22 Haziran'da tüm dijital platformlarda görücüye çıkaracak.

Türkiye'de de geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizi hakkında açıklama yapan Yeter, böyle bir projede bulunmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Netflix'in global ve Türkiye hesaplarından yapılan paylaşımda 3'üncü sezonun 2019 yılında geleceği müjdelenmişti.