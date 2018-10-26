La Casa De Papel geri dönüyor! “En büyük soygunu henüz bitmedi”

Yayınlandığı iki sezonla dünyada büyük bir ilgi ile takip edilen La Casa De Papel, üçüncü sezonu ile geri dönüyor.

Güncellenme 26 Ekim 2018 11:20

İlk iki sezonunda 19 bölüm yayınlanan ve final yapan Netflix dizisi Casa De Papel üçüncü sezonu ile geri dönüyor.

Yeni sezonda neler olacak?

Netflix’in sosyal medya hesabından yeni sezonun fragmanı yayılandı. Türkiye’de izleyicinin büyük bir beğeni ile izlediği dizinin yeni sezonunda neler olacağı merak konusu.

Berlin ölmedi mi?

La Casa De Papel sevilen oyuncusu ve geçen sezon diziden ayrılan Berlin (Pedro Alonso) yeni sezon fragmanında yer aldı.

Geçen sezon arkadaşlarının kaçması için kendini feda eden ve defalarca kurşun yiyen Berlin’in Profesör lakaplı Alvaro Morte'nin kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı. Yeni fragmanda Berlin’in de olması izleyiciyi sevindirdi.

Sosyal medya yıkıldı

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran fragmanın haricinde La Casa De Papel’e iki yeni ismin daha dahil olacağı belirtilmişti.

“En büyük soygunu henüz bitmedi”

Üçüncü sezondan ipucular veren tanıtımda "Senin de bizimle aynı şeyi beklediğini biliyoruz. Ve bize katılmak isteyen olur mu bilmek istiyoruz. Çünkü tarihin en büyük soygunu henüz bitmedi. Üçüncü kısım geliyor" ifadeleri yer aldı.