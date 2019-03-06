Kylie Jenner, Zuckerberg'i tahtından etti

Forbes Dergisi, Kylie Jenner'ın servetinin 1 milyar dolar olduğunu ve "dünyanın en genç milyarderi" unvanını aldığını duyurdu.

Güncellenme 06 Mart 2019 09:52

Amerikan Forbes dergisi, Kylie Cosmetics’in sahibi ve dünyaca ünlü model olan 21 yaşındaki Kylie Jenner'ın servetinin 1 milyar dolara ulaştığını yazdı. Dergi, dünyaca ünlü genç modelin, "dünyanın en genç milyarderi" unvanını aldığını duyurdu.

İki unvanı birden aldı

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg'in unvanını elinden alan Jenner, bu unvanın yanı sıra "kendi servetini oluşturan en genç milyarder" olma unvanını da aldı.

Jenner’den açıklama

Forbes’e açıklamalarda bulunan Jenner, hiçbir beklentisi olmadığını, geleceği de öngörmediğini, bu unvanı kazanmaktan dolayı çok mutlu olduğunu, bunun büyük bir takdir olduğunu söyledi.

Kasdashian’ların üvey kardeşi

Ünlü modeller, Khloe-Kim Kasdashian kardeşlerin üvey kardeşi olan Jenner, aynı zamanda modellik de yapıyor. Genç model, Kylie Cosmetics'i 2015’te kurmuştu.