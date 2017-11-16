KYK Burs ve Kredi başvuru sonuçları açıklandı
Öğrenciler burs ve kredi alıp alamadığını "sonuc.kyk.gov.tr" adresinden öğrenebiliyor.
Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun her yıl binlerce üniversite öğrencisine tanıdığı burs/kredi imkanı için geçtiğimiz dönemlerde başvurular alınmıştı. KYK burs/kredi başvurularının alınmasının ardından başlayan heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi.
Sonuçlar
KYK burs sonuçlarının açıklandığını Bakan Osman Aşkın Bak, Twitter hesabı üzerinden duyurdu.
Öğrenciler burs ve kredi alıp alamadığını "sonuc.kyk.gov.tr" adresinden öğrenebiliyor.