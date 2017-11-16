KYK Burs ve Kredi başvuru sonuçları açıklandı

Öğrenciler burs ve kredi alıp alamadığını "sonuc.kyk.gov.tr" adresinden öğrenebiliyor.

Güncellenme 16 Kasım 2017 15:21

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun her yıl binlerce üniversite öğrencisine tanıdığı burs/kredi imkanı için geçtiğimiz dönemlerde başvurular alınmıştı. KYK burs/kredi başvurularının alınmasının ardından başlayan heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi.

Sonuçlar

KYK burs sonuçlarının açıklandığını Bakan Osman Aşkın Bak, Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Öğrenciler burs ve kredi alıp alamadığını "sonuc.kyk.gov.tr" adresinden öğrenebiliyor.