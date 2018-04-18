KYK borcu olanlara müjdeli haber!

Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren KYK borçlarının silinmesiyle ilgili TBMM'ye yasa teklifi sunuldu.

Güncellenme 18 Nisan 2018 10:07

Binlerce öğrencinin büyük yarası olan KYK borçları için yeni bir hamle geldi. 2018 itibarıyla tüm öğrencilerin yakın takibinde olan borçlara dair düzenleme yapılacak mı? Son günlerde KYK borçları olan öğrencilerin borçlarının silinip silinmeyeceği ise merak konusu oldu. Öğrencilerin KYK borçlarının silinmesini ön gören yasa teklifi TBMM'ye silindi. Eğer bu teklif kabul edilirse öğrencilerin KYK borçları tamamen silinecek.

TBMM'ye sunuldu

KYK borçlarının silinmesiyle ilgili kanun teklifi TBMM'ye resmen sunuldu. Milletvekilleri arasında yapılacak olan görüşmenin sonucunda oylamalar yapılacak ve oylamada ilgili kanun teklifi kabul edilirse tüm öğrencilerin borçları silinecek.

Kimlerin borçları silinecek?

Maddi durumu kötü olan öğrencilere karşılıksız ödeme burs imkanı verilirken maddi durumu normal ya da iyi olan öğrencilere kredi verilmektedir. Kredi alan öğrenciler aldıkları ücreti aynı şekilde iki sene sonra ödemekte ve krediyi aldığı süre boyunca geri ödemek ile yükümlüdür. Eğer teklif kabul edilirse geri ödemeli burs alan öğrencilerin borçları tamamen silinmiş olacak.