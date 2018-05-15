Kuzey Yarımadası'ndaki barış baharı kısa sürdü

Kuzey Kore ve Güney Kore arasında yapılacak barış görüşmesi, ABD'nin bölgedeki ortak tatbikatı nedeni ile sekteye uğradı.

Güncellenme 15 Mayıs 2018 23:13

Kore Yarımadası'ndaki barış baharı kısa sürdü. İddiaya göre, Kuzey Kore, Güney Kore ile çarşamba günü yapılması planlanan görüşmeyi iptal etti.

ABD’ye tehdit

ABD ile Güney Kore arasında süren askeri tatbikatlara da kızan Kuzey Kore; ABD ile yapılacak görüşmeyi de iptal etme tehdidinde bulundu.

İki ülke arasında görüşme yapılacaktı

Kuzey Kore ve Güney Kore'nin Çarşamba günü bir sınır köyünde bir araya gelmesi ve sınır gerilimini azaltacak önerileri görüşmesi bekleniyordu. Yapılacak görüşmede Kore Savaşı sonrası ayrı düşen iki ülkenin vatandaşlarının durumu da görüşülecekti.

Kim görüşmeyi sorguladı

Ayrıca Pyongyang'ın ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında önümüzdeki ay için gerçekleşmesi planlanan görüşmeyi de sorguladığı belirtildi.