Kuzey Kore'den Çin'e kritik ziyaret!

Kuzey Kore Lideri Kim, Çin'e resmi ziyarette bulundu. Rusya ve ABD konuyla ilgili anında açıklama yaptı.

Güncellenme 28 Mart 2018 14:50

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un Çin ziyareti resmi ajanslarca resmen duyuruldu. Kuzey Kore Lideri Kim'in Çin Lideri Jinping'e söyledikleri ise dünyada büyük yankı uyandırdı.

Güvence verildi

Çin kaynaklı Şinhua haber ajansındaki habere göre, Kim'in Çin lideri Jinping'e, "nükleer silahsızlanma sözüne bağlı kalacağı" konusunda güvence verdiği aktarıldı.

Kuzey Kore'den olumlu mesaj

Haberde, "Güney Kore ve ABD bizim iyi niyetimize olumlu yanıt verirse ve bölgede bir barış ve istikrar atmosferi oluşması için kararlı adımlar atarsa, Kore Yarımadası nükleer silahlardan arındırılabilir" ifadeleri yer aldı.

Trump'tan ilk açıklama

Konuyla ilgili bugün Tweet atan ABD Başkanı Trump, "Şimdi Kim Jong Un'un halkı ve insanlık için doğru olanı yapması hakkında iyi bir şans var. İkimizin görüşmesini dört gözle bekliyorum" ifalerini kullandı.

Putin - Kim görüşmesin ne zaman olacak?

Çin ve Kuzey Kore görüşmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Rusya, bundan sonraki olumlu değişiklikler için önemli bir adım atıldığını duyurdu. Moskova ayrıca Rusya lideri Putin ve Kim'in buluşması için henüz acil bir plan olmadığını da bildirdi.