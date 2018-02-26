Kuzey Kore'den ABD'ye zeytin dalı!

Kim'den uzun zamandır devam eden Kuzey Kore - ABD gerilimine son verecek bir açıklama geldi.

Güncellenme 26 Şubat 2018 11:06

İngiliz The Guardian'ın iddiasına göre, Güney Kore'den yapılan açıklamada, PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın kapanış töreni için Güney Kore'de bulunan Kuzey Koreli General Kim Yong-chol, Devlet Başkanı Moon Jae-in ile bir araya geldiği belirtilmişti.

Güney Kore'den yapılan açıklamada ise görüşmede, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Washington ile bağlantıları güçlendirmek istediği ve ülkesinin ABD ile yapılacak olası görüşmelere açık olduğu iddia edildi.

Kuzey Kore'nin ABD ile yaşanan krizi sona erdirmek için 8 kişilik bir ekiple harekete geçtiği gelen bilgiler arasında.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Donald Trump yönetimi tamamen, kanıtlanabilir ve geri dönüşü olmayacak bir şekilde Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılmasını hedefliyor" denildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Başkan Trump'ın da belirttiği gibi Kuzey Kore nükleer silahları bırakırsa önünde aydınlık bir yol olacak. Pyongyang'un mesajlarında bu görüşmeleri yapmak isteyip istemediklerini göreceğiz. Bu süreç içerisinde ABD ve bütün dünya Kuzey Kore'ye nükleer ve füze çalışmaları yaptıkları yolun çıkmaz bir yol olduğunu kendilerine net bir şekilde söylemeye devam etmesi gerekmektedir."