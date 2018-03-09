Kuzey Kore, Türk finans kurumlarını hedef aldı!

Kuzey Koreli hacker'lar, Bankshot adlı bir virüsle Türk finans sektörünü hedef aldı.

Güncellenme 09 Mart 2018 11:50

Hidden Cobra ve Lazarus Group gibi isimlerle anılan Kuzey Kore kökenli siber suç örgütü, bu ayın başından itibaren Türk finans sektörünü hedef alan sistematik bir saldırı düzenlemeye başladı. Siber güvenlik şirketi McAfee, hedef alınan kuruluşlardan birinin de kamuya ait bir kurum olduğunu açıkladı.

Geniş çaplı siber soygun

Türkiye'ye saldırı gerçekleştiren Kuzey Koreli Hacker'lar Bankshot adında geliştirdikleri zararlı bir yazılımı kullanıyor. Araştırmacılar, saldırı sonrası herhangi bir para kaybının yaşanmadığını, bunun ilerde gerçekleşmesi planlanan geniş çaplı bir siber soygun için ön hazırlık olabileceğini söyledi.

Bankshot virüsü ile saldırılıyor

Uzmanlar, saldırı için kullanılan Bankshot virüsünün kapalı ağların içerisine sızmak için tasarlandığını ve Kuzey Kore siber korsanlarının Türkiye’deki spesifik finans kuruluşlarına sızmaya çalıştıklarını iddia etti.

Saldırıların nedeni ambargo mu?

Dünyanın dört bir yanındaki finans sektörüne düzenlenen siber saldırılardan Kuzey Kore sorumlu tutuluyor. Ülkeye uygulanan finansal ambargolar nedeni ile zora düşen yönetim, siber saldırılarla ilişkilendiriliyor.

SWIFT’e bile sızmak istendi

İddiaya göre, Bankshot virüsünün bu yıl çıkan yeni sürümü ile ilk saldırı Türkiye'ye gerçekleştirildi. Bu virüs geçtiğimiz yıl küresel banka sistemi SWIFT’e sızmak için kullanılmıştı.

Türk finans sektörüne Adobe Flash’la sızmak istendi

Siber güvenlik uzmanları, adı gizli tutulan Türk finans kuruluşuna sızmak için Adobe Flash programının eski bir sürümünde bulunan güvenlik açığını kullandıkları ileri sürüldü.