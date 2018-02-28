Kuzey Kore, Suriye'de nükleer üs mü kurdu?

BM Güvenlik Konseyi tarafında hazırlanan raporda, Kuzey Kore'nin Çinli bir şirket üzerinden Suriye'ye kimyasal malzeme gönderdiği iddia edildi.

Güncellenme 28 Şubat 2018 09:47

ABD’nin önde gelen gazetelerince haberleştirilen rapora göre, Kuzey Kore tarafından Suriye'ye gönderilen mühimmatların arasında vana, boru, aside dayanıklı kiremitler ve termometreler var. Bu kiremitlerin kimyasal silah yapılan yerlerin inşaatında kullanıldığı iddia edildi.

Kuzey Kore yasaklı malzeme gönderdi

NYT'nin iddiasına göre, Suriye'ye 2012-2017 yılları arasında kayıtsız en az 40 sevkiyat yapan Kuzey Kore, bu sevkiyatların askeri ve sivil amaçlarla kullanılabilecek malzemeler ve gemilerin yasaklı balistik füze parçaları içerdiğini belirtildi.

50 ton malzeme yer aldı

Wall Street Journal ise, endüstriyel çapta bir kimyasal silah fabrikasının inşasında kullanılmak üzere Suriye'ye Kuzey Kore tarafından 50 ton malzeme gönderildiği kaydedildi.

Çinli bir firma tarafından gönderildi

Ayrıca raporda, Pyongyang adına çalışan Çinli bir firmanın 2016'nın sonu ve 2017'nin başında Suriye’ye 5 gemi malzeme gönderdiği de gelen iddialar arasında.

Suriye'de kimyasal silah fabrikası kuruldu

Suriye'de kurulduğu iddia edilen kimyasal silah ve füze tesislerinde çalışan Kuzey Koreli teknisyenlerin yer aldığı bilgisi de raporda yer aldı. Suriye yönetimi ise, ülkedeki Kuzey Korelilerin sporculardan ve antrenörlerden ibaret olduğunu iddia etti.

Rapor, BM tarafından hazırlandı

Rapor, BM'nin Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırımlara uyup uyulmadığını denetleyen bir grup tarafından hazırlandı. Bu grupta yer alan kişilerin hepsinin kendi alanında uzman olduğu belirtildi.

Kontrat ve faturalar kopyalandı

Hazırlanan raporda, Kuzey Kore ve Suriye arasında alışveriş yapan şirketlerin kontratları ve gönderdikleri kargoların içeriğine dair faturaların kopyaları yer aldı. Esed yönetimi Kuzey Kore'ye ödemeleri paravan şirketler üzerinden yaptığı kaydedildi.

Rapor 200 sayfadan fazla

Raporun 200 sayfadan daha fazla olduğu ve henüz yayınlanmadığı gelen bilgiler arasında. Raporun kamuoyuna sunulup sunulmayacağı da henüz bilinmiyor.

Raporu hazırlayanlar yorum yapmıyor

NYT, raporu hazırlayan BM Güvenlik Konseyi üyelerinin yorum yapmaktan kaçındığı bildirdi.

Rapor yayınlanacak mı?

Konu hakkında gazetecilere açıklama yapan BM sözcülerinden Stéphane Dujarric, raporun yayınlanıp yayınlanmayacağını bilmediğini, asıl mesajın tüm üye ülkelerin yürürlükteki yaptırımlara uyma görev ve sorumluluğu olduğunu hatırlamaları gerektiğini söyledi.

Çin ve Rusya'ya ağır itham

Kuzey Kore'ye halihazırda uygulanan bir dizi uluslararası yaptırım var. Raporda Rusya ve Çin'in BM'nin uyguladığı yaptırımlara yeterince uymadığı eleştirisi de yer aldı.