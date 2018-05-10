Kuzey Kore serbest bıraktı, Trump ve eşi karşıladı

Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı üç ABD vatandaşını, Trump ve eşi karşıladı.

Güncellenme 10 Mayıs 2018 11:22

Kuzey Kore, ABD'li üç mahkumu serbest bırakacağını açıklamıştı. Bu açıklama sonrası sözünü tutun ülke üç ABD vatandaşını serbest bırakarak ülkesine gönderdi. Mahkumları taşıyan uçak ABD'ni başkenti Washington yakınlarında bir askeri üsse indi.

Resmş temaslar için Kuze Kore'ye giden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pyongyang ziyaretinden boş dönmedi üç Amerikalı tutukluyu beraberinde ülkesine götürdü. Vatandaşları, ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump karşıladı. Washington DC'deki Andrews Hava Üssü'nde gerçekleşen karşılamayı televizyon kanalları canlı yayınladı.

Burada açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Bu gece üç gerçekten müthiş insan için özel bir gece" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasının en gurur duyacağı başarısı olacağını söyledi.

Öte yandan Trump ve Kuze Kore Lideri Kim önümüzdeki günlerde tarihi bir buluşma gerçekleştirecek.

Kim Jong-un, Nisan ayının sonunda Güney Kore lideri Moon Jae-in ile yine tarihi bir randevuya imza atmıştı.

Kore Yarımadası'nda şu ana kadar hiç olmayan bir barış rüzgarı esiyor. Tutukluların bırakılması, ABD-Kuzey Kore arasındaki ilk somut adım niteliği taşıyor.