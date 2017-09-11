Kuzey Kore lideri Kim'den 'hidrojen bombası' kutlaması!

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, dünyanın tepkisinin çeken hidrojen bombası denemesinin ardından bir kutlama etkinliği düzenledi.

Güncellenme 11 Eylül 2017 12:55

Kuzey Kore geçen hafta hidrojen bombası denemesiyle dünyanın tepkisini çekmişti.

Kuzey Kore Resmi Haber Ajansı, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Kuzey Kore'nin en büyük nükleer testinin ardından Kim Jong Un'un büyük bir kutlama düzenlediğini duyurdu.

Kutlamalardan gelen görüntülerde sert mizacıyla bilinen Kim Jong Un'un oldukça keyifli olduğu ve komutanlarıyla şakalaşması dikkat çekti.