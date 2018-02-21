Kuzey Irak'tan acı haber geldi!

Gözler Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'ndayken Kuzey Irak'tan acı bir haber geldi.

Güncellenme 21 Şubat 2018 12:22

Kuzey Irak'ın Kanireş bölgesinde terör örgütü ile yaşanan çatışmada 2 askerimiz Şehit oldu.

2 askerimiz Şehit oldu

Konuyla ilgili açıklama yapan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Kuzey Irak Karireş bölgesinde 2 askerin şehit olduğunu söyledi. Bölgede terör örgütü üyelerinin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar devam ediyor.

Bir asker kendini vurdu

Bartın'dan da bir kara heber geldi. karakolda nöbet tutan jandarma er Abdullah Y., ateş alan silahından çıkan kurşunla şehit oldu. Olay dün akşam üzeri İnkum köyünde bulunan jandarma karakolunda meydana geldi.Abdullah Y. isimli jandama erin silahı henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun, Abdullah Y.'ye isabet etti ve Mehmetçik hayatını kaybetti.