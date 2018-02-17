Kuzey Irak'taki terör hedeflerine bomba yağdı

TSK, Kuzey Irak'ta teröristlere hava harekatı düzenledi, harekatta PKK'nın inlerine bomba yağdı.

Güncellenme 17 Şubat 2018 20:07

Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi. TSK, Hakurk'ta saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristleri vurdu

İşte TSK'dan yapılan açıklama;

Irak’ın kuzeyi Hakurk bölgesinde 17 Şubat 2018 tarihinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir.