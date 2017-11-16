Kuzey Irak'taki operasyondan acı haber!

Kuzey Irak'ta yürütülen operasyon kapsamında arama tarama çalışmaları yapan askerlere, PKK'lı teröristler roketatarla saldırdı.

Güncellenme 16 Kasım 2017 16:10

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'nin karşısındaki Kuzey Irak topraklarında arazi arama tarama çalışmaları yapan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırıda bulundu. Saldırıda 2 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı.

ARAMA-ÇALIŞMA YAPAN ASKERLERE ROKETATARLI SALDIRI

Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik Beldesi kırsalındaki operasyonlar sürdürülürken bugün sınır bölgesinde arama-tarama çalışması yapıldı. Arazi aramaları sırasında bir grup PKK'lı terörist roketatarlı saldırıda bulundu.

2 ASKER ŞEHİT OLDU, 1 ASKER YARALI

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Yaralı asker tedavi altına alınırken, bölgedeki hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

DÜN 1 ASKER ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ

Genelkurmay Başkanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, 15 Kasım 2017 tarihinde Irak Kuzeyi Gara bölgesinde askeri unsurlara, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce yapılan saldırı sonucu bir askerin şehit olduğu, biri ağır olmak üzere iki askerin yaralandığı açıklanmıştı.