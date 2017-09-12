Kuzey Irak'a askeri müdahale olabilir!

Barzani'nin Kuzey Irak'ta bağımsız Kürt devleti hamlesi Bağdat'ı harekete geçirdi.

Güncellenme 12 Eylül 2017 13:28

Irak meclisinin, yaptığı oylamada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de gerçekleştireceği "bağımsızlık referandumunu" reddetti.

İbadi, gerekli önlemlerin alınması için yetkilendirdi

Irak Başbakanı İbadi, gerekli önlemlerin alınması için yetkilendirdi. Bu yetkiyle Kuzey Irak'taki Kürt yönetimine askeri müdahale seçeneği masa olabilecek.

Barzani referandum için kararlı

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, uzun süredir tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017'de yapılacağını ilan etmişti.

Anayasaya aykırı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ise Barzani'nin referandum ilanından sonra yaptığı açıklamada "bunun anayasaya aykırı olduğunu belirterek sonucu tanımayacaklarını" söylemişti.