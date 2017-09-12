Kuzey Irak'a askeri müdahale olabilir!
Barzani'nin Kuzey Irak'ta bağımsız Kürt devleti hamlesi Bağdat'ı harekete geçirdi.
Irak meclisinin, yaptığı oylamada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de gerçekleştireceği "bağımsızlık referandumunu" reddetti.
İbadi, gerekli önlemlerin alınması için yetkilendirdi
Irak Başbakanı İbadi, gerekli önlemlerin alınması için yetkilendirdi. Bu yetkiyle Kuzey Irak'taki Kürt yönetimine askeri müdahale seçeneği masa olabilecek.
Barzani referandum için kararlı
IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, uzun süredir tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017'de yapılacağını ilan etmişti.
Anayasaya aykırı
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ise Barzani'nin referandum ilanından sonra yaptığı açıklamada "bunun anayasaya aykırı olduğunu belirterek sonucu tanımayacaklarını" söylemişti.