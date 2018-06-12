Kütük mobilyalar ev dekorasyonunun vazgeçilmezi oldu

Değişen ve gelişen mobilya sektöründe mimari ve iç mimari anlamında farklı tarzlar ve ürünler ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi de kütük mobilyalar...

Güncellenme 12 Haziran 2018 11:42

Gün geçtikçe değişen ve gelişen mobilya sektöründe mimari ve iç mimari anlamda da artık birçok farklı tarzlar ve dekorasyona yön veren yeni ürünler çıkıyor.

Birçok kişi aşırı modern ve son teknoloji ürünlerle donatılmış dekoratif eşyalarla yapılmış bir evde oturmaktan keyif alırken, birçoğu da daha klasik ve teknolojiden bir o kadar da uzak ürünler tercih edebiliyor.

WNO74 Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Çoban özellikle son birkaç yıldır kütük mobilyaların en çok tercih edilen mobilyalar arasında yerini aldığını söyledi.

WNO74 Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Çoban sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Antik çağlardan günümüze ahşap hem yapı malzemesi hem de mobilya olarak kullanılmaktadır. Günümüz ahşap mobilyaları genellikle orman alt ürünleri ve çeşitli kimyasal işlemlerden geçirilerek elde edilen levhalarla (suntalam, MDFlam kontraplak vb.)şeklinde üretilmektedir. Yapay levhalarla üretilen bu tarz mobilyalar hem dayanıksız hem sağlıksız hem de kullanışsızdır. Dekoratif anlamda da doğal beklentilerinize asla cevap veremezler. Firmamızın kuruluşundan itibaren hedefi değerli müşterilerimizin taleplerine arzularına evlerine iş yerlerine ve bahçelerine uygun ahşap mobilyalar üretmektedir.

Kütük mobilyalar nasıl üretiliyor?

WNO74 Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Çoban bu konuda şunları söyledi: “WNO74 olarak ahşabın en renkli, en zevkli ve en doğal halini sizlere sunuyoruz. Mobilyalarımızı üretirken de doğa katliamı yapmıyoruz, zira doğal olarak devrilmiş kurumuş ağaçlardan mobilyalar üretiyoruz. Değerlendirdiğimiz ağaçların yerine fidan dikerek doğaya bir nebze de olsa katkı sunuyoruz. Ürünlerimizi işlerken asla zararlı kimyasal kullanmıyoruz. Firmamızın önceliği kaliteli ürünler üretmektir. seçtiğiniz ürünü söz verdiğimiz kalitede imal etmek ve belirttiğimiz süre dahilinde teslim etmek bizim için elzemdir. Ayrıca sizin hayalinize ve tarzınıza göre mobilya üretiyoruz. Eviniz ofisiniz bahçeniz evcil hayvanlarınız çok değerlidir. Bizler de bu değerin farkında olarak nesilden nesile aktarabileceğimiz ahşap mobilyalar dizayn ediyoruz. Bununla birlikte teslimat sonrası desteklerimiz ile siz müşterilerimizin soru ve isteklerine karşılık vererek ürünlerimizden tamamıyla memnun kalmanızı amaçlıyoruz. Hiç bir firmada olmayan bir akım başlattık. Ahşaba tutkun yüzlerce müşterimize atölyemizde hayallerindeki mobilyaları kendilerinin yapmalarına imkân tanıdık. Böylece şehirlerin beton boğuculuğundan ve hayatın sıradanlığından müşterimizi soyutlamak istedik.