Kuşum Aydın, kendi ağlarken insanları güldürmüş!

Yıldır televizyonlarda sabah programları ile herkesi güldüren Aydın'ın bir evlilik yaptığı bu evlilikten bir çocuğu olduğu ve hayatının tam bir dram olduğu ortaya çıktı.

Güncellenme 08 Ocak 2019 11:53

Aşk hayatıyla hiç gündeme gelmeyen şarkıcı Aydın’ın özel hayatına dair şaşırtan detaylar ortaya çıktı. İlk evliliğini 2008’de Tülay Çakır’la yapan Aydın, Almanya’da gerçekleştirdikleri bu evliliği 2013’te sona erdirdi.

Yaptığı şarkılarla bir döneme damgasını vuran ve sabah programları ile tanınan Aydın, babasının evlendiği dönemde kanser olduğunu, torun sevmek istediğini söylediğini anlattı.

Bilinmeyen evliliği

Bunun üzerine Tülay Çakır ile evlenme kararı alan Aydın, babası kanser hastası olduğu için düğün dernek olmadan sessizce Tülay Çakır ile nikâh masasına oturup hayatlarını birleştirmiş.

Özel hayatını gizli tutmuş

Hayatına dair sorularını cevaplayan Aydın, beş yıllık bir birlikteliğin ardından evlendiğini, kendisinin aşk hayatı ile kimsenin ilgilenmediğini, bazı şeyleri çok güzel kamufle edebildiğini, anneannesinin televizyonda röportajı yapılmış bir kişi olmasına rağmen anneannesinin de, babasının da cenazesini saklayabildiğini, bir takım şeyleri sakladığını söyledi.

İçki kullanmamış

Aydın; gece hayatını çok seven ve gezen biri olmadığını, hayatında hiç içki içmediğini, bu nedenle gezdiği, dağıttığı ortamlar da olmadığını, bunlarla da ilgilenmediklerini, zaten her sabah televizyonda olduğunu anlattı.

Babası kansermiş

Babasının kanser hastası olduğunu belirten Aydın, babasının bir gün kendisine, 'Bize torun yerine kedi sevdiriyorsun' dediğini, bu nedenle ‘Madem birlikteyiz evlenelim o zaman, babam da mutlu olsun’ diye düşündüğünü ama babasının göremediğini söyledi.