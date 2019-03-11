Kuşkonmazın bilinmeyen faydaları!

Kuşkonmazın çok besleyici ve sağlıklı bir besin olduğu uzmanlar tarafından öneriliyor.

Güncellenme 11 Mart 2019 13:39

Folik asit bakımından zengin olan ve afrodizyak etkisine sahip olması bakımından kuşkonmaz özellikle hamileler ve emziren anneler için son derece önemli bir besindir. 1 porsiyon kuşkonmazın içerisinden 183mcg Folik asit bulundurur. 1 porsiyon kuşkonmazla günlük ihtiyacınız olan folik asitin yüzde 91’ini karşılamaktadır.

Kalsiyum bakımından zengindir

Kuşkonmaz içerisinde bulunan kalsiyum anne karnından bulunan ve büyüyen bebeğin hem kemik hem de dişlerinin gelişmesini sağlar. Aynı zamanda emziren anneler içinde çok faydası bulunan kuşkonmazın süt üretimini de desteklemektedir.

Üreme noktasında olumlu etkileri bulunan kuşkonmaz her alanda kendini gösterir. Hamile kadınlarda folik asit ihtiyacını karşılar. Erkeklerde sprem kalitesini önemli oranda artırır. Emzirme döneminde süt üretimi ile birlikte süt kalitesini artırır. Kalsiyum bakımından zengin olması bebeklerin kemik ve diş gelişimini önemli ölçüde destekler. Hem kadınlar da hem erkeklerde cinsel isteği artırır.