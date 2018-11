Kuşburnunun faydaları

Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan kuşburnunun pek çok faydası olduğunu biliyor muydunuz?

Güncellenme 26 Eylül 2018 12:21

C vitamini bakımından zengin olan kuşburnu bağışıklık sistemini güçlendirdiği biliniyor. Limon içerisinde bulunan C vitamini miktarının 60 katı kuşburnu içerisinde bulunuyor. İşte bilinmeyen faydaları ile kuşburnu:

Bağışıklık sistemini güçlendirir

İçeriğindeki yüksek orandaki C vitamini bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. C vitaminin yanı sıra A, B, E, K vitaminleri ve yüksek orandan magnezyum ile demir mineralleri bulunur. Limonda bulunan C vitaminin 60 katı bulunuyor.

Kabızlığı önlüyor

Kabızlık gibi sindirim sorunu yaşayan pek çok kişi için kuşburnu doğal bir şifa kaynağıdır. Pek çok hastalık açısından fayda sağlayan kuşburnu bağırsaklarda ishal gibi etkilere de neden olabilir. Düzenli olarak tüketildiğinde sindirimi kolaylaştırıp, kabızlığı önler.

Kansere karşı koruyucu

İçeriğinde bulunan güçlü antioksidanlar kanser hücrelerinin büyüme ve gelişmesinin önüne geçer.

Cilde fayda sağlar

İçeriğinde bulunan A vitamini cildin elastikiyetini korumasına yardımcı olur. Yara izleri ve aknelerin tedavisinde de önemli bir yere sahiptir. Cilde canlılık sağlayıp, güneşten ötürü ortaya çıkan yanıkların tedavisinde de önemlidir.

Demir eksikliğine karşı etkili

Ülkemizde yaygın olarak görülen demir eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan kansızlık ciddi bir sorundur. Kuşburnu gıdalarla birlikte alınan demirin serbest olarak vücuda girmesine yardımcı olur. Böylece demir eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan kansızlığın önüne geçilmiş olur.