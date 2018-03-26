Kurz'dan kritik toplantı öncesi küstah sözler!

Avusturya Başbakanı Kurz, bugün Varna'da yapılacak Ankara - Brüksel görüşmesi öncesinde haddini aşan sözler söyledi.

Güncellenme 26 Mart 2018 12:23

Bulgaristan'ın Varna şehrinde yapılacak olan Brüksel ile Ankara arasındaki son diyalog fırsatlarından biri olarak görülen ve bugün yapılacak toplantı öncesi Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin "sonlandırılması" gerektiğini söyledi.

Toplantı, Varna’da düzenlenecek

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker Varna'da düzenlenecek olan Türkiye-AB zirvesine katılacak.

Toplantı en az 2 saat sürecek

Saat 19.00'da yapılması planlanan ve ev sahibi Borisov'un konuklarını karşılaması ile başlayacak olan toplanın en az 2 saat sürmesi planlanıyor. Zirvenin ardından ise ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Bölgesel konular da ele alınacak

Zirvede, Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere ekonomi, ticaret, güvenlik, terörle mücadele, dış politika gibi konuların yanı sıra bölgesel meseleler de ele alınacak.

Kurz’dan Türkiye açıklaması

Zirve öncesi Alman Die Welt gazetesine konuşan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Türkiye'ye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Küstah sözler

Sebastian Kurz, "Türkiye ile AB arasındaki üyelik görüşmelerinin sona erdirilmesi gerektiğini" ifade etti.

Kurz, "Temel demokratik değerler ve insan hakları ihlalleri göze alınırsa Türkiye ile AB arasındaki üyelik görüşmeleri, Kopenhag kriterleri artık uygulanmadığı için sonlandırılmalı" dedi.

Türkiye halen önemli

Avusturya Başbakanı Kurz, Türkiye'nin halen önemli bir ortak olduğunu ve Ankara ile birlik arasındaki ilişkilerin iyi komşuluk zemininde sürdürülmesi gerektiğini belirtti.