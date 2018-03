Kurumsal Temizlik Hizmetleri İçin Yepyeni Bir Bakış Açısı: United Group

Günümüz toplumunda şirketler teknolojiye kolaylıkla ulaşabildiği için ürün ve hizmet kalitesinde genellikle çığır açıcı farklar ortaya çıkmamaktadır.

Güncellenme 27 Şubat 2018 18:30

Hemen hemen her ürün kopyalanabilir özelliktedir. Çok büyük farklar ortaya koyan ürünler/hizmetler bile kısa sürede kopyalanabilir ve ufak değişikliklerle kişiselleştirilebilir. Firmaların farkları müşterilere hissettirdikleri değerde ortaya çıkmaktadır. İnsan odaklı yaklaşımları müşteriler hemen fark ederler ve o firmanın farklı olduğunu düşünürler. Bu yüzden insana değer veren firmalar bir adım öne geçmektedirler. Müşterisine duyduğu saygıyı her daim gösteren şirketler uzun vadede müşterileri için vazgeçilmez olmaktadırlar.

Temiz ve hijyenik bir çalışma ortamı, firmalar için güzel bir vitrin olmaktadır. Ortamın düzenli görüntüsü müşterilerde iyi ve kaliteli bir izlenim oluşturur. Ayrıca ortam temiz olduğunda müşteriler daha pozitif olurlar ve haliyle bilinçaltlarında marka için olumlu bir algı oluşur. Bu bağlamda markalar, kurumsal temizlik şirketleri ile çalışmayı arzulamaktadır.

United Group yenilikçi hizmet anlayışıyla firmalar için kurumsal temizlik hizmetleri sunmaktadır. Bütün firma temizliğinin ne kadar zor ve karmaşık olabileceğini bilen United Group, firmalara özel olarak yenilikçi çözümler sunar. Geleneksel temizliğin özenli taraflarını koruyarak teknolojiyle geleneği birleştirir ve çalışan verimliliği maksimuma çıkararak çözüm ortaklarına bütün bir hizmet sağlar. Ayrıca raporlama ve kayıt sistemleriyle de şeffaf bir çalışma sunar.

United Group’un profesyonel temizlik hizmetleri aşağıdaki hizmetleri kapsamaktadır:

Endüstriyel temizlik

Genel temizlik hizmetleri

Dış cephe ve cam temizliği

Hastane ve klinik alanlar

Otel temizliği

Nanoteknolojik temizlik

United Group yenilikçi yaklaşımları yanında her firmaya ayrı bir hizmet sunabilmeyi de başarmıştır. Her firmanın ihtiyacının farklı olduğunu bilen United Group, işe öncelikle kapsamlı bir analizle başlar. Çözüm ortağının bütün hizmetlerini belirledikten sonra kadrosunu organize eder ve işe koyulur. Temizlik esnasında her zaman en kaliteli malzemeler kullanılır ve ileri teknoloji ile işler yapılır. Temizlik planları tamamıyla şirketlere özeldir ve her seferinde baştan yazılır. Profesyonel denetim ekibi de tüm temizlik personellerini iş esnasında denetler ve kontrol altında tutar. Acil sorunlarda problemler en aza indirilir ve hızlı bir şekilde çözülür.

United Group hakkında daha fazla bilgi edinmek, profesyonel hizmetlerini detaylı incelemek için siz de şirketin unitedgroup.com.tr’ye göz atabilirsiniz.