Kuru yük gemisi patladı! Ölü ve yaralılar var

Sinop'ta bir kuru yük gemisinde henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı patlama meydana geldi.

Güncellenme 28 Şubat 2018 15:49

Sinop'ta henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı bir gemide patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Acil yardım ekipleri bölgeye sevk edildi

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül yaptığı açıklamada, olayın yeni olduğunu, kaynak yapılırken patlama meydana geldiğini, acil yardım ekiplerinin bölgede olduğunu, 1 ölü ve 1 yaralı olduğunu söyledi.

1 ölü, 1 yaralı var

AA'nın haberine göre, Sinop kıyısında demirli kuru yük gemisinin kazan dairesinde meydana gelen patlamada ilk bilgilere göre bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Vatandaşlar polise haber verdi

Sinop Limanı'nda fırtına nedeniyle yaşandığı iddia edilen kuru yük gemisindeki patlama büyük bir gürültü ile sarsılan vatandaşlar tarafından polise bildirildi.

AFAD ekipleri bölgeye intikal etti

Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri de bölgeye intikal etti. Yetkililer henüz resmi bir açıklama yapmadı. İddiaya göre, Karadeniz açıklarında yol alan 25 uluslararası yük gemisi dev dalgalardan acil koduyla kaçarak Sinop limanına sığındı.