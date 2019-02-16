Kocaeli'de Litvanya bandıralı kuru yük gemisi kıyıya sürüklendi

Güncellenme 16 Şubat 2019 11:03

Kocaeli Kandıra’da kuru yük gemisi karaya oturdu.

Gelen bilgilere göre, Babalı Dikili mevkisinde Litvanya bandıralı kuru yük gemisinin kıyıya sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

"Fehn lyra" adlı kuru yük gemisi, daha sonra kıyıya yaklaşık 1 mil uzaklıkta karaya oturdu. 89 metre uzunluğunda ve 2 bin 967 grostonluk gemide bulunan 8 kişilik mürettebatın, çalışma yaptığı görüldü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 24 kişilik tahlisiye can kurtarma ekibi, jandarma ve itfaiye ekiplerinin kıyıda hazır bekletildiği konuyla ilgili gemi kaptanının yardım taleplerinin olmadığını bildirdiği öğrenildi.