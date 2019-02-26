Kuru bakliyatın tanzim satış fiyatı belli oldu

Daha önce müjdesi verilen ve tanzim satış noktalarında satışa sunulmaya başlanan pirinç, nohut ve mercimeğin fiyatı belli oldu.

Güncellenme 26 Şubat 2019 10:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile tanzim satış noktalarında sebze ve meyvenin yanı sıra artık bakliyat da satılmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yaptığı açıklamaya göre; pirinç, nohut ve mercimeğin satış fiyatları belli oldu.

Hangi ürün, kaça satılacak?

Buna göre nohut 5.5 TL’den, mercimek ise 4.5 TL’den satılacak. Pirinç ise 6 TL’den satılacak ve gelecek hafta bu merkezlerde satışa sunulmaya başlanacak.

TMO tarafından temin edilecek bakliyat ürünlerinde, nohut ve mercimek 2’şer kilogramlık, pirinç ise 5 kilogramlık paketler halinde satışa sunulacak. İlk defa satışa sunulacak elma ise 3 TL’den satılacak.

Marketlerden yüzde 40 daha ucuza satılıyor

Tanzim satış yerlerinde satılan ürünlerin marketlere oranla yaklaşık yüzde 40, toptan fiyatlara göre ise nohutta yüzde 30, yeşil mercimekte ise yüzde 20 daha uygun olacak. 8-9 milimetrelik nohudun kilosu tanzimde 5.50 TL'den satılırken, marketlerde 7.25 TL, toptancılarda ise 8 TL. Tanzimde 4.50 TL'den satılan yeşil mercimeğin kilosu ise toptancılarda 5 ila 6 TL arasında değişirken, marketlerde 5.75 ila 6.45 TL arasında. Tanzimde 6 TL'den satılan Osmancık pirinç ise markette en ucuz 7.45 TL.