Kurtlar Vadisi'nin Meral'ini görenler hayrete düşüyor!

Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden olan Kurtlar Vadisi'nin Meral'indeki değişim görenleri hayrete düşürdü.

Güncellenme 20 Şubat 2018 15:33

Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral karakterine hayat veren Müge Ulusoy'un son halini görenleri hayrete düşürüyor.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Kurtlar Vadisi'nde birçok isim rol aldı. Geçen uzun yıllarında ardınan oyuncuların yeni hallerini görenler ise tanımakta güçlük çekiyor Bunlardan biri de merhum İstemi Betil'in hayat verdiği Laz Ziya'nın Meral adlı kızını canlandıran Müge Ulusoy oldu.

Müge Ulusoy hem saçlarında yaptığı renk değişikliği ile hem de yaşının ilerlemesi ile eskisinden çok farklı bir hal almış. Ulusoy'un yeni halini görenler ise "Zaman gerçekten çok acımasız" demekten kendini alamıyor.