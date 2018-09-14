Kurtlar Vadisi'nin akıbeti ne olacak?

Kurtlar Vadisi yeni sezonda yayınlanacak mı? Yeni bir kanalla anlaştı mı?

Güncellenme 14 Eylül 2018 16:55

Kurtlar Vadisi’nin yeniden çekimlerinin başlamamasının nedeni başka bir kanalla anlaşamaması olduğu iddia edilmişti. Televizyon eleştirmeni Mesut Yar, başrolde Necati Şaşmaz'ın yer aldığı "Kurtlar Vadisi" dizisinin başka bir kanalla anlaşamama nedenini açıkladı.

TRT olmadı

Mesut Yar'ın, "Kurtlar Vadisi Neden Çekilemiyor" başlıklı yazısı şöyle: "Kurtlar Vadisi Vatan isimli film, önceki gün TRT 1 ekranlarındaydı. Yaz başında dizinin de yeni sezonda aynı ekranda olacağı konuşuluyordu. O iş olmadı.

Film, bağının kuvvetli olduğu toplam izleyici grubunda düşük sayılabilecek bir reytingle yedinci olabildi. Bu, muhtemel TRT ekranında yayınlansaydı bana göre yeni sezon bölümlerinin de ulaşabileceği çıtaydı.

Neden başka kanalla anlaşamadı?

Peki, Kurtlar Vadisi neden başka bir kanalla anlaşamadı? Kimse işin bu tarafını konuşmuyor ama dizi çok pahalı bütçelerle çekilebiliyordu ve istenen ücreti reklam geliriyle kurtarabilmek mümkün değildi. Aslında bu kült dizi yarattığı süksenin kurbanı oldu. Yeniden çekilemiyor oluşuna mı üzülsek yoksa dik duruşuyla mı mutlu olsak; bilemedim vallahi!"

Mesut Yar'ın bu yazısı Kurtlar Vadisi sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı. Şu an gündemde dizinin çekilmesi için bir hareketliliğin olmadığı kesinleşti.