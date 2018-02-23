Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak?

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Kurtlar Vadisi yeni adı ile ekranlara geri dönüyor.

Güncellenme 23 Şubat 2018 11:55

Bir süredir yayınlanmayan ama ekranlara geri döneceği konuşulan Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Kurtlar Vadisi geri dönüyor. Kurtlar Vadisi Kaos adı ile başlayacak olan dizinin başrol oyuncusu Polat Alemdar rolü ile Necati Şaşmaz olacak.

İlk fragman yayınlandı

Ekranların fenomeni haline gelen Kurtlar Vadisi, geri dönüyor. Yeni sezonda Kurtlar Vadisi Kaos adı ile yeniden başlayacak dizinin hangi kanalda yayınlanacağı ise merak konusu. Dizinin ilk fragmanı ise yayınlandı.

Hangi gün yayınlanacak?

Dizinin diğer oyuncuları hakkında net bir bilgi verilmezken, izleyiciler şimdiden Kurtlar Vadisi Kaos'un başlayacağı günü bekliyor.