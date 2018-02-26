"Kürt Şahinler" Zeytin Dalı Harekatı'na katılıyor!

ÖSO içinde yer alan Hamza Tümeni'nin Kürt Şahinler Tugayı adlı kolu Zeytin Dalı Harekatı'na katılacak.

Güncellenme 26 Şubat 2018 09:24

ÖSO'yu oluşturan gruplardan oluşan Hamza Tümeni'nin özel kuvvetler eğitimi de alan Kürt Şahinler Tugayı adlı kolu, Zeytin Dalı Harekatı'nda YPG/PKK-DEAŞ'a karşı savaşacak.

Tugayın içinde 400 Kürt yer alıyor

Kürt Şahin Tugayı mensupları özel kuvvetler eğitimi alarak teröristlerle savaşmak için yarın Afrin'e intikal edecek. Tugayın içindeki savaşçılardan 400 Kürt, 200 ise Araplar'dan oluşuyor.

Kırmızı Bereliler olarak biliniyorlar

Kırmızı Bereliler olarak da tanınan tugayın, Afrin'deki kent merkezinin kuşatmasında ve meskun mahal savaşında yer alması bekleniyor.

"Afrin'i PKK'nın zulmünden kurtaracağız"

Afrin'e intikal etmeden önce Kürtçe hitab eden, Kürt Şahinler Tugayı'nın Genel Komutanı Hasan Abdullah Kulli, "Biz, Azez bölgesinin Kürtleriyiz. Biz Hamza Tümeninin mensuplarıyız. İnşallah Afrin'e ulaşacağız. İnşallah Afrin'deki halkımızı, PKK zulmünden kurtaracağız" dedi.

Genel Komutan Yardımcısı Hüseyin Muhammed Nur ise "Afrin'deki mazlum halkımızı, PKK'nın zulmünden kurtarmak için geldik. Vallahi, bu fakir halkımızı bu PKK'nın zorbalığından kurtarmak için geldik" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki sivilleri zorla silah altına aldığını hatırlatan Nur, Afrin'in PKK'nın elinde kurtarılacağı günün uzak olmadığını belirtti.

Tugayın askerlerden sorumlu komutanı Mahmut Ahmet Meşşo ise Afrin'i YPG ve YPJ'den kurtarmak için bölgeye geldiklerini vurguladı.

Özel eğitim unsurlarından oluşan Hamza Tümeni'nin "siyah bereli" savaşçıları da Zeytin Dalı Harekatı'nda yer alıyor.