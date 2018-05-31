Kurt Kapanı -17 başladı! Polis kuş uçurtmuyor

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla huzur ve güveni sağlamak için 'Kurt Kapanı -17' operasyonu başladı.

Güncellenme 31 Mayıs 2018 16:05

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın verdiği talimatla Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde 39 ilçede 'Kurt Kapanı -17' operasyonu başladı.

Tüm ekipler operasyonda

İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personelinin katımıyla 150 noktada 2 bin polisin katıldığı denetlemelerde İstanbul'da bütün giriş çıkışlar karadan, havadan ve denizden kontrol ediliyor.

Araçlar ve insanlar aranıyor

Halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve güvenin sağlanması için, meydana gelebilecek muhtemel asayiş ve terör olaylarını önleme amacıyla yapılan kapsamlı denetlemelerde Fatih'te Millet Caddesi'nde polisler şüpheli araçları durduruyor. Araç ve üst araması yapan polis, GBT kontrolü de yapıyor.

Polis helikopteri de havadan destek veriyor

Aramalarda dedektör köpekleri de yer alırken bir polis helikopteri havadan denetimlere katıldı. Saat 14.00'da başlayan denetlemeler saat 16.00'a kadar devam edecek.