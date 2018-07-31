Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kalın açıkladı

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını söyledi.

Güncellenme 31 Temmuz 2018 21:15

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bu Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 günlük icraat programını paylaşacağını, kurban bayramı tatilinin 9 gün olacağını söyledi.

100 günlük icraat programı açıklanacak

Kabine toplantısında yürütülen çalışmaların detaylı bir şekilde ele alındığını belirten Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cuma günü açıklayacağı 100 günlük icraat programının detaylarının ele alındığını, 400 projenin bu 100 günlük icraat programı çerçevesinde detayları kabine toplantısında ele alındığını belirtti.

Suriye konusu

Kalın, bölgesel ve küresel hadiselerden kaynaklı güvenlik mücadelesinin devam edeceğini, ilgili bütün güvenlik birimlerin kendi aralarında oluşturdukları eş güdüm sayesinde teröre darbe üzerine darbe vurduklarını, bir diğer önemli konunun bilindiği gibi Suriye'de devam eden savaş olduğunu, Türkiye'nin duruşunun ne kadar haklı ve ilkeli olduğu kendiliğinden ortaya çıktığını, Türkiye’nin tehdide asla pirim vermeyeceğini, Türkiye'ye yönelik tehditkar bir dil kullanılmasının asla kabul edilemeyeceğini söyledi.

Pompeo ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pek çok devlet başkanı ile dönem dönem telefon görüşmeleri olabileceğini ifade eden Kalın, bugün yarın belirlenen bir görüşme olmadığını, bunun belirlenebileceğini, bu hafta içerisinde Dışişleri Bakanı Pompeo ile bir görüşmesi olabileceğini belirtti.

Bedelli askerlik

Kalın, bedelli askerlik sürecinin güzel ilerlediğini, kanun tasarısının Meclis'ten geçtiğini, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzalayacağını, gerekli detayları Milli Güvenlik Bakanı’nın paylaşacağını söyledi.