Kurban Bayramı öncesi dikkat edilmesi gereken 13 kural

Kurban Bayramı öncesinde uzmanlar kırmızı et tüketimi konusunda uyarıda bulunuyor.

Kurban Bayramı’nda sağlık sorunları yaşamamak için, kurbanlık seçiminden, etin saklanmasına, pişirme yöntemlerinden etle birlikte tüketilecek besinlere kadar dikkat edilmesi gereken noktalar var.

Kırmızı et tüketiminin arttığı kurban bayramlarında uzmanlardan beslenme önerileri geliyor. Çünkü uygun olmayan hayvanlardan elde edilen ve doğru şekilde hazırlanıp tüketilmeyen kırmızı et ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

İstanbul Florence Nightingale Hastanesinden Doç. Dr. Süleyman Uraz da, Kurban Bayramını sağlıklı geçirmek için alınacak önlemlere değindi. İşte Uraz’ın önerileriyle bayramı sağlıklı ve sorunsuz geçirmek için atılması gereken 13 adım:

1-Kurban eti nasıl olmalı?

Kurban bayramında kesilecek hayvanın sağlıklı olduğundan, hastalık taşımadığından emin olmak için veteriner kontrolünden geçmiş olması gerekir. Kesim yeri ve kesim şartları da kurban etinin kalitesini tayin eden en önemli faktörlerdir. Kurbanın, kesim için hazırlanan özel yerlerde kesilmesi gerekir ancak yapılan çok önemli bir yanlış ise hayvanların kesim esnasında kesilen diğer hayvanları görmesi ve ciddi stres yaşamalarıdır. Hayvanın kesim esnasında yorgun olması, çok aç veya çok tok olması, kesilen hayvanları görerek stres yaşaması birçok hormon ve kimyasal maddenin aşırı salgılanmasına, bu durum da etin kalitesinin ve lezzetinin bozulmasına neden olur.

2-Etin saklanması ve hazırlanmasında nelere dikkat edilmeli?

Kesilen hayvanın eti büyük parçalar halinde buzdolabında +4 derecede bir gün bekletildikten sonra tüketilmeli, saklanacaksa birer yemeklik olarak kuşbaşı ya da kıyma halinde derin dondurucu kısmına aktarılmalıdır. Kesim sonrası et dinlendirilmezse hem sert ve lezzetsiz hem de sindirimi zor olur. Buzdolabından çıkarılan etin hemen kullanılması, sonraki öğün için bekletilmemesi ve çözüldükten sonra tekrar dondurucuya konmaması gerekir. Dondurucudan çıkarıp çözülene kadar oda ısısında değil de buzdolabının +4 derecelik kısmında çözülmesi sağlanmalı. Aksi takdirde et tamamen çözülünceye dek ısınan ve yumuşayan yüzey katmanlarında bakteri üremesi çok hızlı olabilir.

3-Bayram beslenmesinin püf noktaları

Bayram sabahı kahvaltısında her zamanki gibi şeker, yağ ve beyaz ekmekten tüketmemeye özen gösterilmelidir. Kurban kesimini tamamladıktan sonra geleneksel bayram ziyaretleri esnasında et kavurma ve tatlı ikramı sindirim sistemi rahatsızlıkları olanlar başta olmak üzere hipertansiyon, kolesterol yüksekliği ve obezite hastalarında da ciddi problemlere neden olabilir.

5- Ne kadar et tüketilmeli?

Bayram boyunca bir kilodan daha fazla et tüketmemek gerekir. Etlerin pişirilme süreci de yarar-zarar açısından önemlidir. Minimum bir gün dinlendirilen etler ızgara ve haşlama tarzında pişirilmeli, pişirme esnasında kendi yağıyla pişirilmeli, ek yağ kullanılmamalıdır.

6- Et nasıl pişirilmeli?

Pişirme yüksek ısıda yapılmamalı. Özellikle alevli ızgarada ve yüksek ısıda pişirilen etlerin karbonlaşması sonucu kanserojen maddeler oluşacaktır.

7-Sakatat tüketimine dikkat!

Sakatatlar yüksek kolesterol ve ürik asit içermelerinden dolayı kolesterol ve ürik asit yüksekliği olanların sakatatlardan kaçınması gerekir.

8-Sebzeleri unutmayın…

Et ile beraberinde ekmek ve baklagillerden çok yeşil sebzeler tercih edilmeli. Böylece etin sindirimi ve sebzelerdeki C vitamini nedeniyle et içeriğindeki demirin emilimi daha kolay olmaktadır.

9-Öğün dengesi çok iyi ayarlanmalı

Et yemeklerinin akşam değil öğlen yenmesine, akşam yenecekse de erken saatte yenmesine gayret edilmeli. Böylece reflü ve sindirim problemleri azalacak ve daha kaliteli bir uyku uyumak mümkün olacaktır.

10-Sütlü tatlıları tercih edin

Unlu tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmeli ve bunlar da hemen yemekten sonra değil, öğün aralarında az miktarda yenmelidir.

11-Çay ve kahve miktarı da önemli

Ayrıca fazla miktarda çay ve kahve tüketiminden kaçınmak mide bağırsak sorunlarının oluşmaması için önemlidir.

12-Hayatın temel taşı: Su

Günlük su tüketimini artırmak hem sindirimi hem de asidik beslenme nedeniyle oluşan artıkların atılmasını kolaylaştıraca ktır.

13- Rahat sindirim ve kilo kontrolü için yürüyün

Her ziyarette yiyip içtikten sonra şişkinlik, hazımsızlık ve gaz yakınmaları kaçınılmaz olacaktır. O zaman yapılacak en doğru hareket ise yürüyüş yapmak. 30-60 dakika tempolu olmayan yürüyüş mide ve bağırsakların çalışmasına katkıda bulunacaktır. Tempolu yürüyüş ve egzersiz bayram sonrası alınan kilolardan kurtulmak için de düşünülebilir.

