Kur'an-ı Kerim'i tuzakladılar, bir askerimizi Şehit ettiler!

Uzman Çavuş Orhan Sürmen, Kur'an-ı Kerim'i yerden kaldırdığı sırada tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuş.

Güncellenme 14 Mart 2018 11:56

TSK tarafından ÖSO'nun da desteği ile sınır bölgesinde güvenliği sağlamak ve Afrin'deki terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ varlığını bitirmek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başlarıyla devam ediyor.

Patlayıcılar imha ediliyor

Harekat kapsamında ele geçirilen bölgelerdeki yerleşim yerleri uzmanlar tarafından tek tek temizleniyor. Tuzaklanan el yapımı patlayıcılar ve mayınlar bir bir imha ediliyor.

Olayın detayları ortaya çıktı

Gelen bilgilere göre, Afrin'de bulunan Dermaşanlı köyünde arama ve temizleme çalışması yürüten Uzman Çavuş Orhan Sürmen'in Şehit olduğu patlamayla ilgili detaylar gelmeye başladı.

Kur'an-ı Kerim'i yerden alırken Şehit oldu

Sürmen'in teröristlerin el yapımı patlayıcı yerleştirildikten sonra tahrip edilen Kur'an-ı Kerim'i yerden kaldırdığı sırada tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düştüğü öğrenildi.

Daha önce de aynı yöntemi kullanmışlar

Güvenlik kaynakları, Afrin'deki el yapımı patlayıcılarla hazırlanan tuzaklama yönteminin aynısının terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır'ın Sur, Şırnak merkez ile Silopi, Cizre ve İdil, Hakkari'nin Yüksekova, Mardin'in Nusaybin ilçelerindeki çukur operasyonlarında da görüldüğünü kaydetti. Nusaybin'de, bir evdeki Kur'an-ı Kerim'e teröristlerce tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, bölgede arama tarama faaliyeti sürdüren asker tarafından fark edilerek etkisiz hale getirilmişti.