Kur'an-ı Kerim sandıkları şey bakın ne çıktı

Rusya'nın özerk cumhuriyetlerinden olan Başkurdistan'da yaşan bir aile Arapça Sovyet Ceza Kanunu'nu Kur'an-ı Kerim diye nesilden nesile aktardı.

Güncellenme 07 Haziran 2018 10:29

Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nde yaşayan bir ailenin Kur'an-ı Kerim sandıkları 1926 tarihli Arapça Sovyet Ceza Kanunu'nu nesilden nesile aktardığı ortaya çıktı.

Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başkurdistan'da yaşayan yaşlı bir kadının Kur'an-ı Kerim sandığı kitabı oğlunun yastığının altında tuttuğu öğrenildi. Kutsal kitap zannedilen Rus ceza kanunu yıllarca yastık altında saklayan ve kitabın başında ibadet eden kişinin, polis olarak görev yaptığı belirtildi.

Konuyla ilgili Rus basınına demeç veren söz konusu kişi olan Rafiya Zinatullina, annesinin bunun kutsal kitap olduğunu ve çocukların sakin ve huzurlu olması için bir beze sarılıp yastığın altına koyulması gerektiğini söylediğini, fakat yıllar sonra bunun 1926 tarihli Sovyet Ceza Kanunu olduğunu anladıklarını söyledi.

Olayın aslı, ailenin söz konusu kitabı Başkurdistan'ın başkenti Ufa'daki Rusya İçişleri Bakanlığı Müzesine hediye etmesiyle ortaya çıktı. Öte yandan kitap müze ziyaretçileri tarafından büyük ilgi görüyor.