Kura çekimi ile ucuza evi duyanlar bankaya koştu

Tokat’ta ucuzca ev satıldığını öğrenen vatandaş, banka önünde uzun kuyrukla oluşturdu.

Güncellenme 11 Eylül 2018 11:45

Tokat'ta Dedeli Mahallesinde 292'si emeklilere 144 tanesi alt gelir gurubuna yönelik olarak toplam 436 konut satışa sunuldu.

Uzun kuyruklar vatandaşı yordu

Ön kayıtların yapıldığı ilk gün gibi ikinci gün de banka önünde uzun kuyruklar oluşturuldu. İlk gün kayıt yaptıramayan vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren banka önünde beklemeye başladı. Saatlerce süren kuyrukta ayakta duramayan emekli bir vatandaş, yanında getirdiği tabureye oturarak bekledi. Müracaatların tek bir şubeden yapılmasına kızan vatandaşlar, kapıların açılmasıyla sıra halinde içeri girdi. Sıraya kaynak yapmak isteyenlere ise orada bulunan vatandaşlar tepki gösterdi.

Kura çekimi ile ev sahibi olacaklar

21 Eylül’e kadar devam edecek başvurularda ön kayıt yaptıracak olan emekliler 3 Ekim'de düzenlenecek olan kura çekimi ile ev sahibi olabilecek. Kurada konut hakkı kazanan emekliler, bankaya 12 bin ile 19 bin lira iki seçenekte para yatırarak, 180 ay konutun metrekaresine göre 517 ile 793 lira taksit ödeyecek. 3+1 daire için ise en düşük daire fiyatı 225 bin 166 TL. En yüksek daire fiyatı ise 260 bin 193 TL'ye 96 ay ile 120 ay arasında vade ile satılacak.