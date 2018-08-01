Kum banyosunun nasıl etkileri olur?
Sıcak kum banyosunun sağlık açısından ne gibi etkileri olduğu en çok merak edilen sorular arasında.
Çoğu kimse yaz tatili denilince ilk akla gelen deniz ve havuz eğlencesi olur. Ancak ağır romatizmal hastalıklar geçiren kişilerin ise bu durum sıcak kum banyosu ile birlikte güneşlenmek anlamına gelir. Vücut ağrılarını hafifletmek adına kollarını, bacaklarını veya tüm vücutlarını kuma sokmanın ve buralarda saatlerce kalmanın felce kadar varan ciddi sorunlara neden olabileceğini biliyor muydunuz?
Kızgın kum ağrılara iyi gelmez
Genel olarak halk arasında kol, bacak veya tüm vücudu kızgın kuma sokunca ağrıların geçeceği yönünde bir inanış hakimdir. Bu durum kısa bir süreliğine de olsa rahatlamaya imkan tanıyabilir. Ancak bu kısa süreli bir etki gösterir.
Uygun yöntem fizik tedavi
Kumların kişiye sağlayacağı ağırlıklı basınç masaj etkisi gösterip rahatlatmaya neden olabilir. Bunun dışında kumun hiçbir tedavi etkisi bulunmuyor. Ağrıya yönelik uzman tavsiyesi ile gidilen fizik tedavi yöntemi olumlu sonuçlar almanızı sağlar. Nereye nasıl uygun masajın yapılacağını bilmek her zaman en doğru olandır.
Yaz tatilinde deniz ve kumdan en etkili şekilde faydalanmak istiyorsanız yapmanız gerekenleri uzmanlar sıraladı;
- Sık sık egzersiz yapın
- Kalça ve kaslar için son derece sağlıklı ve kan dolaşımını hızlandırması açısından kum üzerinde yürüyüş yapmaya özen gösterin.
- Yürüyüş yapmak, kumlar üzerine güneşlenmek istiyorsanız bunu güneş ışınlarının en zararsız olduğu saatlerde yapın.
- Kas sisteminin güçlenmesine faydalı olduğu gibi pek çok hastalığında tedavisinde önemli yere sahip olan deniz banyosundan faydalanın ve bol bol yüzün.