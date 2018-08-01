Kum banyosunun nasıl etkileri olur?

Sıcak kum banyosunun sağlık açısından ne gibi etkileri olduğu en çok merak edilen sorular arasında.

Güncellenme 01 Ağustos 2018 14:02

Çoğu kimse yaz tatili denilince ilk akla gelen deniz ve havuz eğlencesi olur. Ancak ağır romatizmal hastalıklar geçiren kişilerin ise bu durum sıcak kum banyosu ile birlikte güneşlenmek anlamına gelir. Vücut ağrılarını hafifletmek adına kollarını, bacaklarını veya tüm vücutlarını kuma sokmanın ve buralarda saatlerce kalmanın felce kadar varan ciddi sorunlara neden olabileceğini biliyor muydunuz?

Kızgın kum ağrılara iyi gelmez

Genel olarak halk arasında kol, bacak veya tüm vücudu kızgın kuma sokunca ağrıların geçeceği yönünde bir inanış hakimdir. Bu durum kısa bir süreliğine de olsa rahatlamaya imkan tanıyabilir. Ancak bu kısa süreli bir etki gösterir.

Uygun yöntem fizik tedavi

Kumların kişiye sağlayacağı ağırlıklı basınç masaj etkisi gösterip rahatlatmaya neden olabilir. Bunun dışında kumun hiçbir tedavi etkisi bulunmuyor. Ağrıya yönelik uzman tavsiyesi ile gidilen fizik tedavi yöntemi olumlu sonuçlar almanızı sağlar. Nereye nasıl uygun masajın yapılacağını bilmek her zaman en doğru olandır.

Yaz tatilinde deniz ve kumdan en etkili şekilde faydalanmak istiyorsanız yapmanız gerekenleri uzmanlar sıraladı;