Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek oldu

Kulüpler Birliği Vakfının olağan genel kurulunda Göksel Gümüşdağ'dan boşalan başkanlığa Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek seçildi.

Güncellenme 10 Ağustos 2017 16:40

Mevcut başkan Göksel Gümüşdağ'ın göreve devam etmeme kararından sonra gerçekleştirilen kongre, Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut'un divan kurulu başkanlığında, İstanbul'da yapıldı.

Vakfın Maslak'taki merkezinde yapılan toplantıda, Osmanlıspor Kulübü Başkanı Sadık Dik ile yarışan Dursun Özbek, oy çokluğuyla başkanlığa getirildi.

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut ile Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ise başkan yardımcıları olarak açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan Özbek'e tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfının olağan genel kurulunda başkan seçilen Dursun Özbek'i tebrik etti.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Süper Lig takımlarının oluşturduğu Kulüpler Birliği Vakfının bugün gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurulunda Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yeni başkan seçildi. Sayın Dursun Özbek'i tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak verdiği hizmetlerden dolayı Sayın Göksel Gümüşdağ'a teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kulüpler Birliği Vakfında görev değişimi

Kulüpler Birliği Vakfının olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, görevi Göksel Gümüşdağ'dan devraldı.

Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen seçimden sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özbek, görevi devraldığı İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Gümüşdağ'a teşekkür etti.

Gümüşdağ başkanlığında vakfın önemli işlere imza attığını aktaran Özbek, "Göksel başkan çok büyük bir teşekkürü hak ediyor. Mütevazı kişiliği çerçevesinde Kulüpler Birliği Vakfını 3 sene içinde çok yükseklere taşıdı, çıtayı çok yükseltti, çok iyi hizmetler verdi. Kulüpler Birliği Vakfı olarak TFF ile kurduğu ilişkiler çerçevesinde Türkiye'deki futbolun getirisi ve marka değeri beklenmedik seviyede yükseldi. Bu yeterli midir, hayır. Göksel başkan bugüne kadarki görevini layıkıyla yaptı. Bu onurlu görevi bana layık gören kulüp başkanlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Dursun Özbek, Türk futbolunun daha yükseklere çıkması için gayret göstereceğini aktararak, "Kulüpler Birliği Vakfı bugüne kadar çok önemli görevler üstlendi. Bundan sonra da aynı görevlerin devamı niteliğinde ve yenilerini de ekleyerek hizmete devam edecektir. Bu göreve 1 yıl süreyle seçildim. Bu süre zarfında özellikle Türk futbolunun içinde bulunduğu sıkıntılı bazı hususların aşılması için en büyük takipçi olmaya söz veriyorum. Türk futbolunun bir aile olması, birlik ve bütünlük içinde daha yükseklere taşınması için azami gayreti sarf edeceğim." ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği Vakfının aile ortamında yönetildiğini aktaran Özbek, şunları kaydetti:

"Bu bir başkanlık yarışı, seçimi değil. Bu, kendi içimizdeki organizasyonun yenilenmesi. Biz zaten 18 kulübün başkanı olarak belli periyotta toplanıp, sorunlarımızı ortak dille ortaya koyuyorduk. Bunlar hala bizim ajandamızda mevcut. Göksel başkan nerede bıraktıysa, oradan devam edecek. Kimse, 'Göksel başkanın bir yönetim tarzı ve politikası vardı, Dursun başkan başka bir şey yapacak.' diye algılamasın. Kulüpler Birliği Vakfı bir ailedir. Burada hiçbir başkan diğerinden daha önemli değildir. Göksel başkanın döneminde Türk futbolunun değeri ve ekonomisiyle ilgili ne yaptıysak bunlar devam edecek. Türk futboluna kronik olarak bulaşan terör ve nahoş olayların sona erdirilmesi için geçmişteki faaliyetler devam edecek. Burada bir değişim söz konusu değildir. Tespit edilmiş, konsensüsle alınmış kararlar ve bu kararların uygulaması aynen devam edecek."

Vakfın, 18 kulübün konsensüsü ile yönetildiğini vurgulan Özbek, "Kulüpler Birliği Vakfı olarak ayrım gözetmeksizin kulüplerin menfaatleri doğrultusunda çalışmalar yapacağız. Türk futbolunu 1-2 seviye yukarı çıkarmak için çalışmalar yapılacak. 18 başkan, hep bir araya geliyoruz ve katkı vermek için dağarcığımızda ne varsa ortaya koyuyoruz. Bu sadece yönetimin işi değildir. 18 kulübün hepsinin kendisine göre sıkıntısı olabilir ama yönetim, bu sorunların üstesinden gelmek için çalışacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulunun istifa etmesi gerektiği şeklindeki açıklamalarının toplantıda gündeme gelmediğini sözlerine ekledi.

Gümüşdağ: Kulüpler Birliği Vakfı bu birliğine bizden sonra da devam edecek

Göksel Gümüşdağ ise Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak son toplantısını gerçekleştirdiğini belirterek, vakfın birliğine bundan sonra da devam edeceğini söyledi.

Başkanlık görevinde 3 dönem kaldığını hatırlatan Gümüşdağ, "Üç yıl içinde 18 kulüp başkanımızın tamamıyla, mutabakatla, başkanlarımızın desteğiyle önemli işlere imza attık. Bugün itibarıyla bu göreve veda ediyoruz. Kulüpler Birliği Vakfı bu birliğine bizden sonra da devam edecek." şeklinde görüş belirtti.

Vakfın Türk futbolunda önemli bir pozisyonu olduğuna değinen Gümüşdağ, "Kulüpler Birliği Vakfının etkinliği ve varlığı, yayın ihalesi, deplasman yasağı, video yardımcı hakem sistemi, profesyonel hakemlik ve kadroların 21'e çıkması gibi kararlarda öncü olmuştur. TFF ile iş birliği modeli oluşturmuştur. 18 kulübümüzün başkanına, TFF Başkanı ve yönetim kuruluna 3 yıl içinde verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Şu an itibarıyla yeni Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız Sayın Dursun Özbek'tir." ifadelerini kullandı.

Göksel Gümüşdağ, Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut ile Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nun da Kulüpler Birliği Vakfında yeni dönemde başkan yardımcısı olarak görev yapacağını bildirdi.

Toplantının sonunda yeni başkan Dursun Özbek, görevi devraldığı Göksel Gümüşdağ'a çiçek ve plaket verdi.

Bakan Bak'tan Özbek'e tebrik

Bakanlığın internet sitesinde yer alan mesajlarda Bakan Bak, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına seçilmesinden dolayı kutlayarak, "Süper Lig takımlarımızın oluşturduğu Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı (Kulüpler Birliği), futbolumuzda birlik ve beraberliğin somutlaştığı en önemli kurumlarımızdan biridir. Vakfın bugünkü olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek'i tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Kulüpler Birliği, Sayın Dursun Özbek başkanlığında önümüzdeki dönemde de Türk futboluna ve sporuna önemli hizmetler vermeye devam edecektir. İnanıyorum ki ülkemiz futbolu kulüplerimiz sayesinde bugünkü seviyesinden çok daha ileriye gidecektir." ifadelerini kullandı.

Vakfın eski başkanı Göksel Gümüşdağ'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Bakan Bak, mesajını "Bu vesileyle vakfın kurucu başkanlığını yapan ve Türk futboluna büyük emekleri geçen merhum duayen spor adamı İlhan Cavcav'ı da saygı ve rahmetle anıyorum." şeklinde tamamladı.

AA