Kulüpler Birliği, TL'ye geçiş için toplanıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz yerine TL ile alış verişe geçilmesinden sonra Kulüpler Birliği Vakfı bir araya gelme kararı aldı.

Güncellenme 19 Eylül 2018 10:18

Kulüpler Birliği Vakfı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TL’ye geçme talimatı sonrası 26 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da bir araya gelme kararı aldı.

Kararname futbolcu sözleşmelerini kapsıyor mu?

Dövizdeki dalgalanma sonrası, Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan kararnameyle; mevcut sözleşmelerin 1 ay içinde Türk lirasına çevrilmesi kararlaştırılmıştı. Hafta içinde Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın konuyla ilgili gerekli açılımı yapması bekleniyor. Kulüpler Birliği de mevcut kararnamenin futbolcu sözleşmelerini kapsayıp kapsamadığı netleştikten sonra toplantısını gerçekleştirecek.

Sonraki kontratlar TL şeklinde yapılacak?

Şu anki aşamada kulüpler, UEFA ve FIFA ile mevcut sözleşmelerin değişmesinin mümkün olup olmadığını konuşurken, hukukçulara da bu konu inceleteliyor. Kararnamenin detaylarının belli olmasıyla birlikte resmen harekete geçilecek. Mevcut sözleşmesi devam eden yabancı oyuncuların, kendi istekleri ile TL'ye dönmedikleri takdirde FIFA yoluyla ücretlerini alabilecekleri öğrenildi. Ancak bir gerçek var ki, bundan sonra yerli-yabancı farketmeksizin tüm futbolcularla imzalanacak sonraki kontratlar Türk lirası şeklinde yapılacak.

Yabancı sayısında da değişime gidilecek

26 Eylül'deki kritik toplantıda yabancı konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor. Önümüzdeki sezondan itibaren 14 olan yabancı sayısında değişime gidilecek. Bu sayının ilk etapta aşağı çekileceği konuşulsa da kulüpler yabancının serbest kalmasından yana. Ancak bundan sonra yapılacak tüm kontların TL'ye çevrilmesi yönündeki karar resmileşirse, yabancılar buna sıcak bakmayacağından ligdeki lejyoner sayısı azalabilir.