Külliye'de 3,5 saatlik önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Güncellenme 08 Şubat 2018 20:28

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 3,5 saat sürdü.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan SP lideri Temel Karamollaoğlu ile bugün saat 14:15'te görüşecek.

İki liderin, 2019 seçimleri ile ilgili olarak ittifak konusunu görüşecekleri öğrenildi.

Karamollaoğlu, görüşmede ayrıca Uyum Yasaları ile ilgili partisinin önerilerinin yer aldığı "adil sistem ve adil seçim" adlı kitapçığı Erdoğan'a sunacak. Karamollaoğlu'nun talebi üzerine gerçekleşecek görüşme 1 hafta önce planlanmış ancak Erdoğan'ın programı nedeniyle ertelenmişti.