Kullanılan beton ile 50 bin konut inşa edilebilir

Türkiye'nin en büyük barajı olarak inşa edilen Yusufeli Barajı'nın yapımı için kullanılan beton ile 50 bin tane konut yapılabiliyor.

Güncellenme 14 Eylül 2017 16:08

Milliyet'te yer alan habere göre, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Artvin’de inşa edilen ve tamamlandığında 270 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek barajı ünvanını kazanacak olan Yusufeli Barajı’nda 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Kullanılacak bu beton ile 150 metrekarelik 50 bin konut inşa edilebiliyor.

Yusufeli Barajı ve HES, çift eğrilikli ince kemer baraj tipinde olup, 270 metre yüksekliği ile tamamlandığında kendi sınıfında dünyanın en yüksek 3., Türkiye’nin ise en yüksek barajı ünvanını kazanacak. 540 MW kurulu gücü ile yılda 1 milyar 827 milyon kiloWatt.saat enerji üretimiyle ülke ekonomisine yılda 450 milyon lira katkı sağlayacak olan proje, kendisini 7 yılda amorti edecek. Şu an itibariyle yüzde 64 fiziki gerçekleşme sağlanan barajda bugüne kadar 350 bin metreküplük beton dökümü yapıldı.

Çoruh Nehri’nin daha önce çılgınca boşa aktığını ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Çoruh’ta Muratlı, Borçka ile Deriner Barajı ve HES’i inşa ederek halkımızın hizmetine sunduk. Şimdi ise Türkiye’nin en çılgın akan bu nehrine yeni bir gerdanlık daha takıyoruz. Yusufeli Barajı ve HES projesi tamamlandığında Türkiye’nin en yüksek, dünyada ise kendi kategorisinde 270 metre yüksekliği ile Çin’de yer alan Xiowan (292 m) ve Gürcistan’da yer alan Inguri (272 m) barajlarından sonra en yüksek 3. baraj olacak” dedi.

KULLANILACAK BETON İLE 150 METREKARELİK 50 BİN KONUT İNŞA EDİLEBİLİYOR

Bu devasa yapının büyüklüğünü anlatabilmek için bazı kıyaslamalara gitmek gerektiğinin altını çizen Bakan Eroğlu, “Baraj gövdesinde kullanılacak toplam beton miktarı 4 milyon metreküpü bulacak. Kullanılacak bu beton ile 2 bin 500 adet 5 katlı ve her katta 150 metreden oluşan 4 daireli bina yapılabilir. Bu da 50 bin adet 150 metrelik konuta denk geliyor. Yusufeli Barajı'nda bütün üniteler dahil edildiğinde ise yaklaşık olarak toplam 5 milyon metreküp beton kullanılacak” ifadelerini kullandı. (Milliyet)