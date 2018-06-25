Kullanıcıyı nasıl bir Apple Watch 4 bekliyor?

Apple’ın kullanıcıya sunmaya hazırlandığı Apple Watch 4 hakkında bazı bilgiler internete sızdı.

Güncellenme 25 Haziran 2018 22:18

Apple, resmi bir açıklama yapmamakla birlikte Apple Watch 4'ü kendi yazılımındaki detaylarda doğrulandı.

Phone'larla uyumlu olacak

Henüz Apple Watch 4'ü resmi olarak duyurmayan Apple, iPhone'lar ile uyumlu yeni bir akıllı saat üzerinde aktif olarak çalıştığına dair büyük bir ipucu verdi.

Yeni tanımlayıcılar bulunuyor

iOS 12 geliştirici beta 2 yazılımını yeni yayınlayan dev şirket hakkında 9to5Mac'in söylediğine göre bu kodun içerisinde Watch4,1, Watch4,2, Watch4,3, ve Watch4,4 için yeni tanımlayıcıların bulunduğunu iddia etti.

Bu ise Apple'ın yeni yazılım hedefleri içinde Apple Watch 4 için uygun hale getirildiğini gösteriyor. Daha önce de Apple Watch 3 modelleri Watch3,1 ile 3,4 arasındaki sayılar ile tanımlanmaktaydı.

iOS 12, Eylül’de yayınlanacak

Bu senenin Eylül ayında iOS 12'nin yayımlanacağının doğrulayan Apple, yazılımı takiben yeni Apple Watch 4'ün de yayımlanması yüksek bir ihtimal gibi gözüküyor.

Ekran daha büyük olacak

Dünyaca ünlü teknoloji devi, Apple Watch 4 ile saat tasarımına yeni bir görüntünün yanı sıra daha büyük bir ekran getirmesi bekleniyor.

Eski Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun yaptığı açıklamaya göre, ekranın yüzde 15 daha büyük olması, yeni saatin de yüzde 15 daha büyük olacağı belirtildi.

Tasarım nasıl olacak?

Daha önceki sürümler ve son çıkan Apple Watch 3 iki farklı boyut ile piyasaya sunulmuştu. Öte yandan, OLED ekranın çevresindeki çıkıntı beğenilenden çok daha kalındı. Bu kapsamda, Apple Watch 4'ün iPhone X akımını takip ederek neredeyse kenardan kenara ekran görüntüsünü sunacağı iddia edildi.

Uzun ömürlü batarya

Apple Watch 4'ta beklenen başka bir özellik ise, daha büyük bir batarya... Beğeni ile kullanılacak saatin kalınlığını artıracağı düşünülen bataryanın daha uzun ömürlü ve sürekli açık olan bir ekrana imkan tanıyabilir.

Uyku takibi

Bataryanın büyük olmasının yanı sıra, Apple'ın uzun süredir beklenen resmi uyku takibi uygulaması da sunulabilir olacaktır.

Tanıtım ne zaman?

Üç aydan daha az bir süre kalan yeni iPhone 2018 tanıtımı için, Eylül ayı öncesi Apple Watch 4 hakkında çok daha fazla bilginin ortaya çıkacağı da gelen bilgiler arasında.