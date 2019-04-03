Kulisleri ile tanınan yazardan flaş yeni parti iddiaları!

31 Mart yerel seçimleri sonrası Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan üçlüsünün parti kuracağı iddiası yeniden gündeme geldi. Peki bu isimler harekete geçti mi?

Güncellenme 03 Nisan 2019 11:04

Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, 31 Mart yerel seçimlerinin yeni parti kuracakları da olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "Partiyi kursalar bile başta AKP olmak üzere hiçbir yerden milletvekili koparamazlar. Kursalar bile işlevsiz kalırlar." dedi.

Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan gibi isimlerin yeni parti kuracağı iddialarıyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

İstanbul ve Ankara'da kesin olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın kazanmasının AK Parti kadar yeni parti kurma çalışmalarına başlayan kesimi de olumsuz etkilediğini söyleyen Takan, şu ifadeleri kullandı;

"Seçimden çok çok önce yeni parti kurma çalışmalarına başlayan o malum çevreler, çıkan sonuca AKP'den daha fazla üzülmüş görünüyorlar. Mansur Yavaş Ankara'yı, Ekrem İmamoğlu İstanbul'u kazanınca demoralize oldular. Bunu da etraflarından gizleyemiyorlar."

"Hiçbir Partiden Milletvekili Alamazlar"

Ahmet Takan, yeni bir parti kurulsa dahi AK Parti ve diğer partilerden hiçbir milletvekili alamayacakları söylentilerini de köşesine taşıdı. Takan siyaseti çok yakından izleyen bir dostunun kendisine şunları söylediğini dile getirdi;

"Hem AKP'nin aldığı oy oranı hem de büyükşehirleri kazanan muhalif isimler, yeni particilerin işini zora soktu. Partiyi kursalar bile başta AKP olmak üzere hiçbir yerden milletvekili koparamazlar. Kursalar bile işlevsiz kalırlar. Kurdular diyelim, BBP gibi marjinal pazarlık partisi olmaktan öteye geçemezler"