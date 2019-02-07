Kulak çınlamasının nedenleri

Basit gibi görünen kulak çınlamasının altında bambaşka hastalıklar da görülebilir.

Güncellenme 07 Şubat 2019 12:28

Yaş ve cinsiyete bakmaksızın herkeste oluşabilecek kulak çınlaması tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır. Tabi ki öncesinde altında yatan nedenlerin iyi araştırılması gerekir. Bir ortamda ses yokken ses varmış gibi algılamak olarak tanımlanan kulak çınlaması, basit bir kulak kiri, tiroit problemleri, sistemik hastalıklar ve nörolojik bir takım sorunlardan kaynaklanmaktadır. İç kulakta bulunan sesi algılanan bölgedeki tüylü hücrelerin hasar görmesine bağlı olarak iç kulak ses üretir. Kulak çınlaması da hasar sonucu ortaya çıkan sesin algılanmasına bağlı olarak oluşur. Kulak çınlaması artık geliştirilen pek çok yöntemle tedavi edilir ve hastanın hayat kalitesi artırılır.

Kulak çınlaması şikayeti bulunan kişiler genellikle dış ortamdaki sesleri rahat algılayamayabiliyorlar. Bu durum kişilerde sinirlilik ve baş ağrısı gibi sorunlarda oluşabiliyor. Özellikle ileri yaşlarda 60 yaş üstü bireylerde çalıştığı ortamlarda yüksek ses ve gürültüye maruz kalanlarda daha sık görülmektedir. Bu şikayeti olan kişilerin çaresiz olmadıklarını belirten uzmanlar, hastaların hekimlerine danışması ile birlikte sağlıklı sonuçlar ortaya çıkarıyor.

Vitamin eksikliğine dikkat

Çeşitli vitamin eksikliklerinin de çınlamaya neden olduğunu ifade eden uzmanlar, özellikle demir eksikliği oluştuğunda bu sorunun daha fazla görüleceğini ifade ediyor. Tüketilen besinlerin demir bakımından zengin olmasına dikkat edilmesi gerekir. Yeşil yapraklı sebzeler, etler, kuru üzüm gibi gıdalar demir açısından zengindir. Demir eksikliği teşhisi konulan hastalar hekim kontrolü altında olması gerekir.